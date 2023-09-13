Что ищет стройнадзор в детском саду Петрозаводска?

Инспекторы Госкомитета Карелии по жилищному надзору проводят проверку в детском саду «Золотой ключик» на Ключевой.

Что ищут инспекторы Госкомитета в новом детском садике «Золотой ключик» на Ключевой?



Каморку папы Карло? Театр Карабаса Барабаса? А, может быть, поле чудес?



На объекте началась итоговая проверка стройнадзора, объяснили в Госкомитете. По её результатам специалисты ведомства примут решение о выдаче застройщику заключения о соответствии.

А если бдительные инспекторы выявят нарушения, то строительная компания получит документ об их устранении.



Об этом станет известно чуть позже, сообщили в Госкомитете и показали, как выглядят помещения нового садика.