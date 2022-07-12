Что искали жители Карелии в июне?

Постоянная рубрика от интернет-агентства OPTIMIZER рассказывает, что искали жители Карелии в интернете в июне.

Июнь в этом году богат на события, как на позитивные, так и на трагические. 23 июня не стало кумира 90-х, солиста легендарной группы Ласковый май — Юрия Шатунова. Эта новость всполошила многих, поэтому одним из самых популярных запросов стал «Юрий Шатунов» — 95200 показов. Такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство» навсегда останутся в наших сердцах.

Лето — пора каникул, но не у всех детей есть дедушки и бабушки в деревне, видимо поэтому возросли показы по запросу популярной игры «Майнкрафт» — 91900, надо же детям чем-то заниматься. Хотя мы рекомендуем прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, например, катание на велосипеде, запрос «велосипед» набрал 30000 показов! Но не все школьники ушли на каникулы, у учеников 9-х и 11-х классов горячая пора, наконец-то пришли «результаты ЕГЭ» и набрали в поисковиках 26600 показов, а «колледж» — 48600 показов.

Какие еще летние запросы были популярны среди местных жителей в июне читайте здесь.