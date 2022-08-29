Что могло стать причиной потопа в Карелии

В Карелии снова наводнение — власти ввели режим ЧС, дачников эвакуируют, а школьников переводят на дистант.

Серьезные наводнения нетипичны для Карелии, но нынешний потоп — уже второй в этом году. В мае из-за проливных дождей в Петрозаводске Лососинка тоже выходила из берегов, а в окрестностях города затапливало дороги к дачным поселкам.

По мнению специалистов, проблемы могут возникать там, где не срабатывает система дренажа, а местные мелиоративные канавы заросли растительностью. Об этом «Столице на Онего» рассказал доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий ПетрГУ, кандидат географических наук Сергей Гриппа. Ученый пояснил, что осадков в минувшие дни выпало действительно много за короткий период времени.

«Ливни могли сыграть свою роль, конечно. Ну, в какой-то степени — аномалия. Но для Карелии в этот период времени характерно большое количество осадков. Конечно, не за такое короткое время — два–три дня. Это много, конечно. Ну, просто пришел мощный циклон. Для Карелии характерна циклоническая деятельность. Более 260 дней в году — это циклоны у нас. Так что осадков много выпадает, особенно в августе, в сентябре, в октябре. Ну, а то, что затопило, — может быть, дренаж не сработал, заросли канавы мелиоративные, это могло сыграть свою роль. Так что, все возможно. Здесь сочетание многих факторов», — заявил Сергей Гриппа.

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