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Что происходит на стройплощадке школы в Кеми, где ранее выявили нарушения (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 30 Октября 2020
фото: пресс-служба главы Карелии
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Строительство школы на 1200 мест в районном центре Карелии идет по графику, заявил подрядчик.

Как рассказал начальник участка ООО "Строй Групп" Загир Саругланов, подготовительные работы проведены на 99%. Установлен и готов к работе бетонно-смесительный узел. Ведется монтаж башенного крана. Растительный грунт вывезен с территории.

− Выкопаны и подготовлены под нулевой цикл фундаментов котлованы. Мы находимся в графике строительства школы, − цитирует Загира Саругланова пресс-служба главы Карелии.

Напомним, что согласно проекту, в Кеми строится трехэтажное здание на 1200 мест. Школа будет оснащена современным оборудованием для уроков, исследовательской деятельности и других мероприятий. Кроме основных учебных кабинетов, запланировано обустроить помещения пищеблока и школьной столовой на 428 мест, два спортивных зала, актовый зал, мастерские и кабинет ОБЖ с электронно-лазерным тиром.

Ранее специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору провели проверку в отношении ООО "СтройГрупп" на объекте капитального строительства. Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стало извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, которые включают в себя подготовительные и земляные работы, а также устройство фундаментов для блок-модуля начальной школы.

В ходе проверки объекта капитального строительства было установлено, что работы по устройству фундаментов не завершены. Кроме этого, выявлены факты нарушения, касающиеся фактической организации строительной площадки, использования дополнительной территории вне земельного участка для строительства объекта, устройства водоотвода и ряда других объектов, предусмотренных, которые не соответствуют проектной документации.

По результатам проведенной проверки ООО "СтройГрупп" выдано предписание об устранении в течение месяца выявленных нарушений требований технических регламентов и проектной документации, допущенных при строительстве объекта капитального строительства.

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