Что происходит с вакцинами в Карелии и почему закрылся центр прививок в Петрозаводске

Республиканский Минздрав не получает достаточного финансирования, а поставщики вакцин не успевают выполнять заявки.

«Столица на Онего» разбиралась с ситуацией с прививками — что правда, а что слухи.

Информация о том, что сделать прививку в Карелии стало гораздо труднее, вновь начала муссироваться после того, как закрылся частный медицинский центр «ДоктОрика» на проспекте Ленина в Петрозаводске. Почти четверть века здесь делали прививки от всего огромному количеству горожан, и вдруг — закрытие. Сразу появилась версия, что врачам стало не с чем работать, потому что нет препаратов.

«Столица на Онего» разбиралась, что случилось с центром, а также, что не так с вакцинацией в Карелии. Об этом мы побеседовали со специалистом карельского Минздрава, эпидемиологом Инной Рожковой, которая ведает закупками вакцин. Читайте наш материал.