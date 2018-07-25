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Новости. Общество
14:07, 25 Июля 2018

Что стало с коровами, пережившими пряжинский голодомор?

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Выживших животных перевезли в хозяйство "Ильинское" Олонецкого района.

Осенью прошлого года Карелию потрясла информация о голодающих коровах на ферме АО "Пряжинское". Жуткие кадры с истощенными и погибшими животными обошли интернет и СМИ, в том числе и федеральные. "Двери коровников открыты, оттуда слышится голодный рев или даже вой животных. Завидев новых людей, они начинают выть с утроенной силой", - так мы описывали в репортаже ситуацию на ферме. 

И.о. министра сельского хозяйства Владимир Лабинов видел решение проблемы в том, чтобы продать пряжинских коров совхозу "Ильинский" из Олонецкого района.  Это и было сделано. О последствиях этого решения – в нашем материале.

Подробности – в нашем материале.

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