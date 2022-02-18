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Что станет с парком Каменный Бор, обсудят на открытой планерке в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
13:10, 20 Февраля 2022
фото: Илья Тимин

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Открытое планерное совещание в администрации Петрозаводска в понедельник, 21 февраля посвятят планам развития парка Каменный Бор.

Очередное планерное совещание в администрации Петрозаводска в понедельник, 21 февраля будет посвящено развитию парка Каменный Бор и района Ключевского карьера, сообщили в мэрии. С докладом на основную тему выступят участник инициативой группы жителей Ключевой Анастасия Барбашина и представитель Федерации воднолыжного спорта Карелия Александр Николаевский. Они расскажут о реализации общественного проекта «Онежская волна».

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://youtu.be/IVEIEdUuWss

Согласно регламенту, на планерное совещание отведен один час, напоминают в мэрии Петрозаводска. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Совещание пройдёт с учетом действующих противоэпидемических требований. В зале необходимо находиться в защитной маске на социальной дистанции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ники
2022-02-20 14:44:28
Пусть барыги кластер сделают .
экcперд
2022-02-20 14:25:09
А чего не в агрекалче ? :)
кир
2022-02-20 13:55:42
Много лет взрывали прямо в городе - камень добывали. Теперь, бестолочи, обнаружили яму с водой и не знают, что делать.
Os
2022-02-20 13:29:50
Надо было железнодорожную ветку сохранить, и возить туда туристов на рельсовом автобусе, как в Сортавале.
Teaтральный критик
2022-02-20 13:29:18
Яму возле театра когда закопаете ? Фрау эмми со своими протестунами только за васино молоко сражаться горазда.
Гость
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