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Новости. Экономика
09:09, 03 Сентября 2018

Что станет с пенсионными скидками в магазинах после повышения пенсионного возраста

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Крупнейшие торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" пообещали после проведения пенсионной реформы сохранить скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста.

Об этом говорится в письме директора компании X5 Retail Group по взаимодействию с органами госвласти Станислава Наумова секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку.

Компания, владеющая "Пятерочкой" и "Перекрестком" таким образом ответила на предложение партии бизнесменам распространить льготы на людей предпенсионного возраста.

В письме, содержание которого раскрыл РБК, ретейлер предлагает сохранить действующую в его торговых сетях программу скидок для социально значимых слоев населения на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 после повышения пенсионного возраста. Кроме того, компания планирует создать новые рабочие места для россиян старше 50 лет.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-09-03 10:17:18
Т.е. маразматические инициативы от партии и депутатов, а расхлебывает бизнес. А далее, в СМИ прочитаем о заботе партии о жителях РФ и злых, жадных бизнесменах. Т.е. с ног на голову.
Кирюха непутёвый
2018-09-03 09:13:05
После повышения уже ничего и ни кого не будет , ни пенсионеров , ни скидок , ни едросов :)
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