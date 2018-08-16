Что такое квартира под чистовую отделку на Древлянке-8?

В районе Древлянка-8 17 домов и на сегодняшний день проживает больше 3 тысяч человек.

Строительство микрорайона Древлянка-8 началось несколько лет назад. И уже после первого построенного дома стало понятно, что этот район отличается от всех остальных в городе. Здесь вы не найдете высотки, построенные впритык друг другу, не увидите дыр на дороге или пустыри. Красивые газоны, большое придомовое пространство, ровные тротуары и пешеходные парковые дорожки, яркие пятиэтажные дома. Именно так выглядит Древлянка-8.

В районе 17 домов и на сегодняшний день проживают больше 3000 человек. И это не окончательная цифра. Новые жильцы получают ключи от своих квартир и начинают обустройство нового жилья. По подсчетам большинство семей приобретают квартиру без чистовой отделки. В этом варианте вы получаете оштукатуренные стены и подготовленный для установки ламината или другого покрытия пол. Потолок имеет уже готовый вид, так что его можно только перекрасить в необходимый вам цвет. К кухонной зоне и ванной комнате подведены трубы. Счетчики находятся на вашем этаже за специальной дверью, доступ к которой только у жильцов. В каждой комнате есть отопительные батареи, температуру которых можно регулировать. Естественно, электричество также проведено, вкручены лампочки. Распределительный щиток находится в квартире на безопасной от детей высоте. Выключатель - на уровне опущенной руки, так что и вам и ребенку будет удобно включать свет в комнате. Также в квартирах без отделки установлены окна, балконные двери, домофон, железная входная дверь, застеклен балкон. Сразу после получения ключей, вы можете начать ремонт в своем новом жилье и воплотить все ваши дизайнерские решения.

На фотографии новый житель Древлянки-8 Егорка исследует свою квартиру вместе с мамой и папой.

В продаже осталось три дома и 95 квартир. Присоединяйтесь!

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