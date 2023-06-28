Что в новых маршрутках Петрозаводска не соответствует заявленным критериям?

В Петрозаводске стартовала транспортная реформа — на улицы города вышли новые перевозчики.

В Петрозаводске стартовала давно анонсированная транспортная реформа. В середине месяца, 13 июня, на маршрут № 5 вышел новый подвижной состав. Спустя неделю, 19 июня, к нему присоединились маршруты №№ 14 и 29. Все они были запущены новым перевозчиком в рамках реформы.

Согласно требованиям нового соглашения с городской мэрией, на дороги Петрозаводска вышли автобусы более новые, чем использовались ранее, а в случае с маршрутом № 14 — гораздо большей вместимости. Кроме того, среди условий, предъявляемых новым перевозчикам, были требования неукоснительно следовать расписанию и устранить хамство среди водителей, на которое ранее жаловались горожане.

Тем не менее, введение новых маршрутов прошло не так гладко, как хотелось бы. Отчасти это связано со старыми перевозчиками — не согласившись с требованиями мэрии, они подали иск к городской администрации, а уже после запуска новых автобусов пошли на хитрость и реанимировали старый маршрут № 4, да еще и сделали проезд в нем дешевле обычного, несмотря на то, что ранее жаловались на невыгодность этой линии.

Но и к новым автобусам у горожан возникли вопросы. Так, из разных районов города стали приходить жалобы о том, что новые маршрутки не всегда соблюдают расписание. Кроме того, некоторых жителей Петрозаводска не устроило, что автобусы, хоть и выглядят явно лучше старых маршруток, все же нельзя назвать новыми.

«Столица на Онего» опубликовала опрос, чтобы выяснить, какими критериями, заявленными в соглашении с новыми перевозчиками, горожане недовольны.