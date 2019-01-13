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Новости. Общество
12:28, 13 Января 2019
фото: "Столица на Онего"/ Николай Смирнов

Что все-таки написано в постановлении, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение и отправили Алиханова обратно за решетку

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Совершенно жуткая история, которая произошла с Девлетом Алихановым, не знает аналогов в нашей стране.

Человека сначала четыре года незаконно держали за решеткой, потом решением высшего судебного органа государства полностью оправдали и выпустили на свободу, а спустя три недели тем же составом судей отменили оправдание и вновь посадили, - такого публичного позора для судебной системы России никто и никогда не устраивал.

Сегодня многие спрашивают, а что все-таки написано в постановлении от 28 декабря, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение. Ведь должны же они были придумать какие-то мотивировки.

Мы подробно изучили и проанализировали оба постановления – с оправданием и отменой оправдания, и предлагаем всем желающим ознакомиться с текстами здесь.

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Комментарии

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Fit G
2019-01-13 15:07:02
Да вообще плевать, что написано в постановлении... Это его личное дело, вместе с прокурором, пусть разбираются.
Саныч
2019-01-13 14:14:47
Перебор уже с ремейками статей про Алиханова.
Владимир
2019-01-13 13:32:21
Когда законы, а не крыша
И сразу проиграл процесс
Тут объясняет Шогин Миша
Что виноват полит-эксцесс!
Неплохо, мирно, современно
И рост услуги, это верно!
Гость
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