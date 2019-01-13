Что все-таки написано в постановлении, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение и отправили Алиханова обратно за решетку

Совершенно жуткая история, которая произошла с Девлетом Алихановым, не знает аналогов в нашей стране.

Человека сначала четыре года незаконно держали за решеткой, потом решением высшего судебного органа государства полностью оправдали и выпустили на свободу, а спустя три недели тем же составом судей отменили оправдание и вновь посадили, - такого публичного позора для судебной системы России никто и никогда не устраивал.

Сегодня многие спрашивают, а что все-таки написано в постановлении от 28 декабря, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение. Ведь должны же они были придумать какие-то мотивировки.

Мы подробно изучили и проанализировали оба постановления – с оправданием и отменой оправдания, и предлагаем всем желающим ознакомиться с текстами здесь.