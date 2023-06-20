«Что за бардак?» Глава Петрозаводска лишился пенсии на время участия в СВО

Владимир Любарский в соцсети возмутился тем, что ему не будут выплачивать пенсию на время службы в зоне спецоперации.

Руководитель столицы Карелии Владимир Любарский возмутился на своей странице в соцсети приостановкой пенсии на время его участия в специальной военной операции.



«Такая смешная история, - сообщил Любарский. - Минус 20 тысяч то бишь. В целом ситуацию нормальной назвать, на мой взгляд, нельзя. Мэром работаешь - пенсию получаешь. Взял в зубы автомат в 55 лет, пошел Родине служить - пенсию забрали. Что за бардак? Может быть, законодатели задумаются. Не я же один пенсионер МВД или еще какой силовой структуры».



Напомним, ранее Владимир Любарский объяснил на своей странице в соцсети, почему он уходит добровольцем в отряд «Ахмат», а не в «Вагнер».