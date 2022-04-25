«Что ж вы гадите без конца и края!»: жительница Петрозаводска возмущена видом обочин (ФОТО)

Экскременты, бутылки и пакеты валяются, по словам петрозаводчанки, по обочинам дороги возле несанкционированной парковки на Южном проезде.

Жительница Петрозаводска опубликовала фото обочины одной из улиц города. Фото появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

По словам жительницы города, подобное происходит возле несанкционированной парковки большегрузов на подъезде к базе крупной розничной сети на Южном проезде каждый год.

«Уважаю профессию водитель, сама езжу за рулем, бывает весь день, но этим ребятам могу сказать одно: „что ж вы гадите без конца и края!“ По обочинам экскременты, бутылки, пакеты, (мусорный бак в 100 метрах)», — жалуется автор фото.

При этом жительница Петрозаводска не понимает, почему на происходящее не обращают внимания директора предприятия, прибывающие на работу по той же дороге.