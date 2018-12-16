Что ждать Карелии от "соглашения о сотрудничестве" с белорусским производителем лесозаготовительной техники?

Делегация Республики Карелия под руководством главы региона Артура Парфенчикова побывала в Республике Беларусь.

Официальный Интернет-портал Карелии сообщил, что в Минске "важной темой встречи стали вопросы размещения производства лесозаготовительной техники компании "Амкодор" в Петрозаводске на площадке ООО "ОТЗ"". ООО "Амкодор-Онего", дочерняя компания специализирующегося на производстве лесозаготовительной техники белорусского холдинга "Амкодор", "будет реализовывать проект на территории Карелии", стоимость которого "оценивается в 18 млрд рублей".

Ни сайт Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, ни сайт ОАО "Амкодор" о "соглашении о сотрудничестве" с карельским правительством ничего не сообщает.

В целом же оценки белорусской стороны в отношении текущего сотрудничества с далёкой Карелией являются довольно критическими. Сайт Совета министров РБ приводит слова белорусского вице-премьера Михаила Русого: "Внешняя торговля Беларуси с Карелией растёт не такими быстрыми темпами, как с некоторыми другими субъектами РФ". "С Карелией мы в начале пути. Да, есть темпы, есть прирост. Но объёмы не устраивают", – констатировал вице-премьер.

О перспективах сотрудничества Карелии с Беларусью размышляет политолог Олег Реут, анализируя итоги визита карельской делегации в Минск. Подробности здесь.