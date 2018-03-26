Что ждать жителям Карелии от погоды в ближайшие две недели

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, о погоде в республике на ближайшие две недели: ждать ли еще снегопадов, когда наступит плюсовая температура.

В Карелии в минувшее воскресенье 25 марта выпало 9 мм осадков, что равносильно, по словам синоптиков, 10 сантиметрам снежного покрова.

"Большого снегопада в ближайшие две недели не ожидается, - сказала Елена Ишкина, - если и будет идти снег, то местами и кратковременно, снежными зарядами".

Как пояснили в карельском Гидрометцентре, такую снежную погоду принес нам циклон с Баренцева море.

"Но уже сегодня, 26 марта, ветер сменится с восточного на северо-западный, - сказала Ишкина, - осадки прекратятся, температура пойдет на понижение: ночью -10…-15, днем -1…-6. Погода будет морозной и солнечной".

До 4 апреля, сообщили синоптики, ночные температуры в Карелии будут -10…-15, днем возможно потепление до ноля при солнечной погоде.

"По южным районам – Сортавальский, Олонецкий, где ветер будет западный, - уточнила Елена Ишкина, - ожидается потепление до +2".