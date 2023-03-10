Что ждет трафаретчиков, рекламирующих наркотики в Петрозаводске

Полиция Карелии предупреждает, что нанесение рисунков и надписей на фасады может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Далеко не каждый рисунок или надпись на стенах домов, гаражей и других зданий является стрит-артом. Многие «росписи» на фасадах вообще не несут в себе какого-либо смысла. Однако некоторые граффити написаны с конкретной целью — прорекламировать продавца наркотиков и заработать на этом денег.

Ни один продавец наркотиков не будет самостоятельно рисковать своей свободой, перемещаясь по городу и оставляя ссылки на свой магазин. Для этого торговцы нанимают людей, желающих быстро заработать, помогая наркобизнесу.

Писать ссылки на фасадах — наиболее востребованная работа в наркобизнесе. Вандалы зачастую не контактируют с запрещенными веществами, поэтому их риск получить большой тюремный срок в случае задержания существенно ниже, чем у закладчиков.

Полицейские регулярно патрулируют улицы наших городов и пресекают любой вандализм. Риск для трафаретчиков — дело совсем не благородное.

Полиция Карелии предупреждает, что нанесение рисунков и надписей на фасады может повлечь за собой административную (уничтожение или повреждение чужого имущества, мелкое хулиганство) или уголовную ответственность (вандализм). Санкция статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм» предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

Кроме того, в административном кодексе Российской Федерации предусмотрена отдельная статья о пропаганде наркотиков. Трафаретчики рекламируют тех, кто «торгует смертью».

Нарушителей ждет крупный штраф или исправительные работы.

Подробнее об опасных надписях читайте здесь.