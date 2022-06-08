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Что ждет жителей Петрозаводска в День города

Новости. Общество
08:50, 25 Июня 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска сообщила, как карельская столица будет отмечать свой 319 день рождения.

25 июня, в субботу, Петрозаводск отмечает свое 319-летие. Основная часть мероприятий пройдет на Онежской набережной и площади Кирова. В этом году празднование Дня города приурочено к 350-летию Петра Первого, основателя Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

В 11.00 у памятника Петру состоится торжественная церемония, посвященная юбилею первого российского императора. Танцевальные номера покажут участники проекта «Петровский бал».

В 12.00 стартует основная концертная программа на главной сцене в створе проспекта Ленина. Она откроется театрализованным представлением, посвященным юбилею Петра I и церемонией вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска». Увертюрой празднования станет музыкальный проект «Великое посольство». С концертом выступит оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии.

На главной сценической площадке можно будет увидеть творческие коллективы Петрозаводска, финалистов городских и российских конкурсов и фестивалей – «Хрустальные звездочки», «Голос-дети», «Две звезды», «Жемчужина России-2022».

В этом году в программе впервые объединят финалы двух масштабных проектов «Петровский бал» и «Алые паруса над Онего». Будут организованы театрализованное представление с участием судов морского клуба «Полярный Одиссей», Петрозаводского городского клуба любителей водного туризма и танцевальный флешмоб выпускников.

На сценической площадке у Ротонды пройдет фестиваль «Онежский бриз». Он начнётся уже в 11.00. Горожане увидят яхты, катера, парусники и скоростные лодки. Кроме того, здесь также планируются концертные номера и конкурсы.

У здания Дворца торжественных церемоний с самого утра будет проходить гастрономический фестиваль «Петровский пир».

У кузницы на Онежской набережной состоится фестиваль традиционных мужских ремесел Карелии (литье, ковка, кожа, плотничество).

У скульптуры «Рыбаки» запланирован конкурс-шоу профессионального мастерства барберов «Петровский цирюльник». Здесь же пройдет семейная концертно-развлекательная программа «АРТ-Берег».

Ежегодный праздник музея-заповедника «Кижи» — «Иллюзии Старого города» вновь пройдет в квартале исторической застройки. Темой станет история становления и развития медицинской службы в Петрозаводске от Петра I до наших дней, работа отделений Губернской земской больницы от XVIII до первой половины XX века.

В центре Петрозаводска в этом году организуют многочисленные творческие площадки. У арт-объекта «Волна Дружбы» выступят коллективы индийского танца, на смотровой площадке в створе Германа Титова будут читать стихи, а у филиала Российской Академии наук соберутся любители джаза.

Впервые состоится фестиваль на воде «Культурный плот». Специальную сцену спустят на гладь Онежского озера возле причала № 6.

В Былинном сквере планируется летний фестиваль дизайна. Здесь будут представлены коллекции одежды, выступят танцевальные коллективы, а также фолк-трип-хоп группа ILMU.

Частью праздника традиционно станут многочисленные выставки, ярмарки, экспозиции, мастер-классы и презентационные площадки от спонсоров.

Отдельно будет работать сценическая площадка на площади Кирова. Впервые здесь пройдет молодёжный фестиваль «ПушкаФест». Гостей праздника ждут тематические квесты, танцевальные и цирковые перфомансы, конкурс граффити, творческие выступления солистов и коллективов, программа профкома студентов Петрозаводского государственного университета, концерт групп «СА: МИ» (Петрозаводск) и «Папин Олимпос» (Волгоград).

В 20.00 на площади Кирова будут награждать серебряных медалистов. После торжественной церемонии начнётся шествие выпускников 2022 года. Его конечной точкой станет Онежская набережная.

В 21.30 состоится кульминация праздника — «Алые паруса над Онего». В акваторию выйдет бригантина морского клуба «Полярный Одиссей» с алыми парусами на мачтах и начнется большое театрализованное представление с участием выпускников и танцевальной массовки «Петровского бала».

Завершится празднование выступлением групп «Пропаганда» и «БандʼЭрос» (Москва). Ровно в полночь состоится фейерверк.

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