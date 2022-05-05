Дети будут довольны: МТС прокачал интернет на дачах Карелии

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов построила новые базовые станции и обеспечила скоростным 4G загородные участки и дачные кооперативы в Карелии.

Благодаря МТС мобильный интернет появился на дачах и в загородных домах, расположенных на берегу Онежского озера, озер Шапшезеро и Чогозеро. Он пришел в деревни и села, где жители Карелии имеют свои дома и огороды. Во многих населенных пунктах до этого мобильного интернета никогда не было.

МТС построила за городом новые базовые станции, поэтому мобильный интернет впервые пришел на дачные участки. Теперь можно слушать онлайн-музыку, совершать онлайн-платежи, вызывать такси через мобильное приложение, включать детям мультики на YouTube, выкладывать в соцсети селфи с клубникой ­— все это стало доступно владельцам участков в районе Шапшезеро и Чогозеро: Онежец 3, Строитель, Мебельщик, Березка 1, Надежда, Искра, Шапшезеро, Наука, Ручеек и Мечта.

На дачах, которые находятся на берегу Онежского озера, можно выходить в интернет и звонить по сотовому буквально в огороде, не отходя от грядки: новые базовые станции покрывают связью не только деревню Тулгуба Кондопожского района, но и дачные участки, которые находятся рядом с деревней: Нива-1, Нива-2, Нива 3, Нива 4, Анга и Тихие зори.

Впервые мобильным интернетом также обеспечены дачи, которые находятся вблизи от Петрозаводска: Щит, Контакт 1, Фонтан, Авиатор, Садовод Севера.

Кроме строительства новых базовых станций, МТС модернизировала свою инфраструктуру связи на загородных территориях, и теперь не только голосовая связь, но и мобильный интернет стал доступен в небольших поселках, селах и деревнях, где у жителей Карелии есть загородные дома и участки. Связью 4G обеспечены: поселки Верхнеолонецкий, Березовка, Сопоха, село Видлица, деревни Погранкондуши, Леппясилта, и Вокнаволок.

«Мы надеемся, что с появлением мобильного интернета на дачах, у родителей не будет проблем уговорить детей поехать за город на все выходные. 4G можно раздавать с сотового телефона на другие устройства: планшет, ноутбук, чтобы детям было удобно смотреть фильмы и мультики, играть в онлайн-игры, выполнять задания на Учи.ру. В это время родители могут спокойно работают в огороде, а вечером скоротать время за просмотром сериала или спортивной трансляции. И, конечно, отдельное удовольствие для многих — вести стрим и рассказывать в соцсетях про искусство жить на даче», — прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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