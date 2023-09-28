Чтобы избежать ареста, сильно задолжавший житель Карелии оплатил сразу 40 штрафов

Должник в сопровождении пристава пошел в банк и погасил все долги после того, как его доставили в судебный участок.
Житель Олонецкого района совершил 40 административных правонарушений и не платил по ним штрафы. Документы поступили в службу судебных приставов.
Судебным приставам предстояло взыскать с мужчины задолженность по сорока административным штрафам.
Срок для добровольного погашения долга, указанный судебным приставом в постановлении, мужчина проигнорировал.
Судебный пристав установил, что должник нигде официально не работал, денег на счетах, а также имущества у него не было.
В итоге пристав направил в суд протоколы о неуплате должником штрафов.
За уклонение от уплаты штрафов нарушителю грозил штраф в двойном размере, обязательные работы или арест.
Должника доставили в судебный участок для рассмотрения административных материалов, ему грозил арест.
Житель Олонецкого района осознал реальную перспективу и в сопровождении судебного пристава проследовал в отделение банка, где оплатил штрафы по составленным протоколам на сумму почти 70 тысяч рублей.
Так должник избежал реального ареста, сообщили в службе судебных приставов.
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