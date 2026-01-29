Чтобы оплатить налоги за грант, карельскому спортивно-экологическому клубу пришлось продавать каяки

Координатор клуба «Пилигрим» рассказал о давлении со стороны ФНС. Чтобы оплатить налоги за грант, ему приходится продавать оборудование организации.

Общественник и известный в Петрозаводске фотограф Илья Тимин продает каяк, чтобы расплатиться с налоговой службой за детский грант «Заповедная Карелия — ресурс патриотизма». Проект был поддержан Фондом грантов главы Карелии.

По словам Ильи Тимина, ранее организация имела льготу при уплате налога. Она не раз пользовалась такой возможностью во время реализации проектов. А в этот раз в Налоговой службе посчитали, что права на льготу у «Пилигрима» нет. После проверки документации по гранту, Илье Тимину сообщили о необходимости заплатить налог в 30 тысяч рублей.

— Мы помучались, решили заплатить. Заплатили за первую часть. Бухгалтер у нас опасался, что они нас дальше начнут «трясти». И фонды везде так говорили. Мы надеялись, что они успокоятся. Но они увидели, что денежка пошла, значит, можно дальше с этой организацией что-то иметь, — рассказал Илья Тимин «Столице на Онего».

Сейчас необходимо собрать еще около 30 тысяч. Часть суммы уже дали друзья организации и неравнодушные жители республики. Часть — необходимо добрать самим. Поэтому вновь продают оборудование клуба.

— Мы продаем каяки. Это, конечно же, мои личные каяки, на которых я ребят тренирую. Два мы уже продали, еще один остался, — объясняет Илья Тимин.

Историю своей организации Илья Тимин рассказал в видеоролике, который выложил в соцсетях. Она может быть полезна для тех, кто реализует гранты. И таких немало. Добавим, что на стороне общественнника чиновники, депутаты, они считают, что льготу организация имеет и вправе ею воспользоваться. Но повлиять на фискальное ведомство они не могут.

Сейчас организация реализует новый грант — на издание книги и передвижную выставку о святынях одного из районов Карелии. Чтобы избежать новых претензий, в срочном порядке пересматривается бюджет проекта.

— Мы успеем пересмотреть бюджет. Грубо говоря, те выплаты, которые были заложены на приобретение чего-нибудь, на организацию выставки, мы сократим. И часть этих средств пустим на налоги.Будем платить по полной ставке. Фонд, узнав о ситуации, согласился на изменение бюджета, — говорит собеседник.

Добавим, что спортивно — экологический клуб «Пилигрим» был создан в 1997 году инициативной группой, состоящей из педагогов, студентов и школьников. Основными направлениями работы были выбраны: оздоровление подростковой среды через коллективно — творческую деятельность, обучение современному молодежному спорту и изучение экологической обстановки в Карелии. «Заповедная Карелия — ресурс патриотизма» — проект, направленный на воспитание любви к родному краю через познание его природы. В рамках него прошли лекции, семинары и практические занятия по экологии и природоохранной деятельности. Также школьники и студенты выезжали в экспедиции в заповедные локации в районах Прионежья, Пряжи, Кондопоги, Медвежьегорска, Пудожа, Олонца, Суоярви и Питкяранты, снимали фото и видео.