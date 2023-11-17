Чтобы покорить девушку, житель Петрозаводска украл почти полтора десятка шоколадок

Теперь судьбу мужчины решит суд.

В полиции Прионежского района завершили расследование уголовного дела о краже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Петрозаводска. По версии дознавателей, обвиняемый зашёл в продуктовый магазин и, взяв 14 плиток шоколада с фундуком и карамелью, положил в свой рюкзак и вышел, не оплатив товар.

Причастность мужчины к совершению преступления подтвердили видеозаписи с камер, которыми оборудовано здание.

Петрозаводчанин признался, что хотел произвести впечатление на девушку, с которой познакомился в интернете, - к ней он в тот день собирался на свидание. Однако на встречу знакомая не пришла, и житель столицы республики украденные сладости оставил себе.

В том, что сделал, петрозаводчанин раскаялся, обещал возместить ущерб – более 6 тысяч рублей.

Дальнейшую судьбу мужчины решит суд. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.