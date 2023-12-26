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«Чтобы права защитить, о них нужно знать», — заместители руководителя карельского Росреестра подвели итоги

Новости. Общество
13:15, 27 Декабря 2023
фото: Столица на Онего

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В Управлении 26 декабря состоялась итоговая пресс-конференция.

О результатах работы рассказали Татьяна Полякова и Владимир Карвонен, заместители руководителя Управления Росреестра по Карелии.

Как отметила Татьяна Полякова, за 11 месяцев 2023 года общее количество принятых Управлением решений о кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией права, составило более 23 тысячи. Примерно на том же уровне, по сранению с прошлым годом, осталось количество обращений за регистрацией прав: за 11 месяцев текущего года обработали более 77 тысяч заявлений.

Общий срок осуществления государственного кадастрового учета составляет 7 рабочих дней, а государственной регистрации прав — 9 рабочих дней с момента приема заявления и документов, отметила спикер.

Однако приказами Управления установлены и сокращенные сроки. Например, государственная регистрация ранее возникших прав на объекты недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН, осуществляется в течение двух рабочих дней.

«Государственный кадастровый учет или государственная регистрация прав в отношении бытовой недвижимости: жилье, гаражи, дачи, садовые дома, хозяйственные постройки, объекты вспомогательного использования, а также земельные участки для их строительства осуществляется в течение одного рабочего дня в том случае, если заявления и документы были представлены в электронном виде. В целом же Управлением обработка всех документов фактически осуществляется в течение 1-3 дней», — пояснила Татьяна Полякова.

Оказание государственных услуг Росреестром в электронном виде — одна из приоритетных задач ведомства, средний срок регистрации электронной ипотеки составляет один день. Сегодня более 55% заявлений подаются в электронном виде и обрабатываются Управлением в течение 24 часов.

Кроме того, теперь застройщику предоставили право подавать заявления в Росреестр о регистрации права собственности на построенные квартиры без доверенности от имени дольщиков. За истекший период 2023 года застройщиками было предоставлено более 575 пакетов документов.

Татьяна Полякова отметила, что в Росреестре утвержден план-график проведения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон.

По ее словам, в октябре 2023 года были внесены границы 4 муниципальных образований — Петрозаводский городской округ, Сортавальское городское поселение, Суоярвский и Питкярантский муниципальные округа. За счет преобразования Суоярвского и Питкярантского районов в муниципальные округа были исключены из ЕРГН 14 муниципальных образований.

«Таким образом, в настоящее время в ЕГРН внесены сведения о границах 114 муниципальных образований и внесены сведения о границах 309 населенных пунктов», — отметила заместитель руководителя.

Спикеры особенно подчеркнули, что проблема отсутствия в реестре сведений о собственниках наиболее актуальна в отношении ранее учтенных объектов недвижимости — то есть объектов, права на которые возникли до 31 января 1998 года. Иными словами, нередко возникают ситуации, когда в ЕГРН содержатся сведения об объекте, но отсутствуют сведения о его правообладателе.

Закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости вступил в силу 29 июня 2021 года. Как отметили специалисты, никаких действий со стороны правообладателей не потребуется. Муниципалитеты самостоятельно проводят работу — анализируют сведения и запрашивают необходимую информацию.

В случае выявления правообладателей муниципалитеты проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении сведений в ЕГРН.

Владимир Карвонен добавил, что за 11 месяцев обнаружено 64 нарушения земельного законодательства, к административной ответственности привлекли 110 лиц. На сумму 562,1 тысячи рублей наложили административные штрафы. Сумма взысканных штрафов, в том числе за предыдущие периоды, составила 289 тысяч рублей.

По словам Владимира Карвонена, на территории региона был создан каркас из 70 пунктов высокоточной геодезической сети (ВГС) и спутниковой геодезической сети 1 класса.

В этом году отметили первую в Карелии практику выполнения восстановительных работ в отношении уничтоженного при разработке горнодобывающего карьера государственного геодезического пункта в Пряжинском районе.

- Пункт „Чевжавара Нов“ восстановлен с учетом современных требований к созданию таких инженерных сооружений, что позволяет относить его к так называемым „инновационным“ геодезическим сетям, имеющим более высокий уровень точности и удобства в доступе и использовании. Сведения об охранной зоне пункта „Чевжавара Нов“ внесены в ЕГРН, что позволяет учесть соответствующие ограничения при использовании земельного участка, на котором расположен пункт и обеспечить его сохранность, — рассказал Владимир Карвонен.

Кроме того, в 2023 году за счет средств бюджета республики комплексные кадастровые работы проводились на шести кадастровых кварталах Сортавалы в отношении 118 объектов недвижимости. Средняя стоимость работ на одном объекте составила 1,3 тыс. рублей.

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