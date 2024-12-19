Чтобы расчистить дорогу, в крупном районе Петрозаводска запретят стоянку автомобилей

На Кукковке 24 декабря изменится схема движения автомобилей.
Об изменении схемы движения автомобилей сообщили в паблике администрации Петрозаводска.
Так, с 24 декабря запретят стоянку автомобилей на участке Среднего Сарафановского проулка в карельской столице. Нововведение призвано улучшить уборку дорог.
Администрация Петрозаводска просит участников дорожного движения быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и правилами дорожного движения.
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