Чтобы расчистить дорогу, в крупном районе Петрозаводска запретят стоянку автомобилей

Обществоведение

В откровенном личном интервью Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о том, как принимает управленческие решения, почему не обижается на комментарии в интернете и объяснила, зачем первой из всех мэров в Карелии назвала размер своей заплаты