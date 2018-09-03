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Новости. Общество
10:55, 03 Сентября 2018

Чтобы решить в Карелии вопрос второй смены в школах, необходимо 5-6 лет, считает министр

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Чтобы все школьники Карелии могли учиться в первую смену, необходимо строить новые школы. На это может уйти 5-6 лет, считает министр образования республики Александр Морозов.

Об этом он сообщил на встрече с родителями школьников.

"Не допускается обучение во вторую смену учеников выпускных классов и классов с углубленным изучением предметов. Сегодня 3000 детей в Карелии учатся во вторую смену. Но у нас хотя бы нет третьей смены, как, например, в Приморском крае, где 40% детей учатся в третью смену. И это проблема Российской Федерации. Поэтому нам очень трудно доказывать, что нам необходимы средства, чтобы обеспечит обучение в первую смену. К сожалению, нам не решить этот вопрос сразу. Мы его будем решать, мы строим школы, мы будем участвовать в программах. Но для этого понадобится 5-6 лет. Школа на Древлянке на 1350 мест все проблемы Петрозаводска не решит. Мы с Правительством сейчас работаем – нам еще нужна школа на Кукковке в районах новой застройки и на Ключевой", - рассказал Александр Морозов.

Отвечая на жалобы родителей, что из-за второй смены детям приходится бросать кружки и секции, министр сообщил, что "все учреждения дополнительного образования Петрозаводска работают каждый день с 9 утра, проводятся, как утренние занятия, так и вечерние".

В ходе встречи Александр Морозов также напомнил, что школа не имеет права собирать с родителей деньги против их воли.

"Принудительные сборы средств с родителей в школе не правомерны. Другое дело – в Российской Федерации действует Федеральный закон "О благотворительной деятельности". Очень многие вопросы, связанные с учебниками, рабочими тетрадями, ремонтами, зарплатой учителей можно решить, если в школе существует сильный управляющий совет, где родители имеют достаточно много полномочий, чтобы решать основные проблемы школьной жизни. Я бы советовал родителям в эти управляющие советы активно внедряться", - отметил он.

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Комментарии

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Чинуша
2018-09-03 11:55:09
Если школьники будут таких объёмов как министр за партой и такими же демагогами , то и через 20 лет эту проблему не решить.
User
2018-09-03 11:11:10
Чего он сказки рассказывает про новые школы?! На ул.Правды уже построенная школа сколько лет в полуразрушенном виде стоит никому не нужная! А "крепкие хозяйственники" когда здание ТД "Карелия" отжимали, обещали, что его детям отдадут! Кругом одни брехуны!
Беня
2018-09-03 11:37:22
User, он честно говорит, шо ничего делать не будет, но не прямо полбу, а деликатно, шоб никого не расстраивать. Разве ж он брешет? :)
1. Через 5-6 лет или ишак сдохнет или падишах. Еще не известно чья эта проблема будет в ту пору.
2. Да и детки подрастут (не все, но все же). Им надоть будет уже не школу, а куда пойти заработать на молодую семью, но это уже точно не его проблема.

User, сёння умри ты, а министр, так и быть, завтра :) Уговорил :)
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