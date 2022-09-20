Психолог Елена Комолова назвала экспресс-методы борьбы с острым стрессом.

Чтобы справиться с острым стрессом, нужно представить во рту вкус шоколада или лимона, посоветовала психолог Елена Комолова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие экспресс-методы борьбы с эмоциональным напряжением.

Психолог обратила внимание, что кратковременный стресс может быть даже полезным для человека, так как способствует адаптации организма к новым условиям. Однако если эмоциональное перенапряжение вызывает дискомфорт, с ним можно справиться с помощью простых и необычных упражнений.

Так, Комолова посоветовала во время стресса представить во рту вкус шоколада или лимона, чтобы заработали слюнные железы. Эта техника должна включить «затормаживающую» нервную систему. Если мысли о лимоне во рту не сработали, можно выпить стакан воды.

По словам психолога, взаимодействие с водой прекрасно снимает напряжение.

Если эмоции накипели, то можно принять душ, поплавать в бассейне или просто умыться.

Техника заземления также помогает преодолеть нервное напряжение. Нужно потрогать любой предмет и мысленно описать, каков он на ощупь: мягкий, теплый, шероховатый и так далее. Также можно вдавить пятки в пол и по возможности прочувствовать структуру поверхности, на которой стоит человек.

Эти упражнения снимут напряжение в момент эмоционального возбуждения, слегка затормозят работу центральной нервной системы и помогут стабилизироваться, пояснила Комолова.