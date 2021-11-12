Чтобы зимой не рвануло!

На магистральной тепловой сети по Октябрьскому проспекту 18 ноября была обнаружена незначительная утечка теплоносителя из подающего трубопровода.

Оставлять утечку до весны опасно, так как зимой, в самый холодный период, может произойти прорыв трубопровода.

Специалисты АО «ПКС – Тепловые сети», изучив прогноз погоды на ближайшую неделю, приняли решение об устранении повреждения в четверг, 25 ноября, в день, когда ожидается плюсовая температура.

Первоначально в зону отключения могли попасть 811 зданий района Октябрьского проспекта и центра города, но специалисты АО «ПКС-Тепловые сети» нашли другой путь — перевести режим работы системы теплоснабжения на временную схему, при которой в зону ограничения попадут только 309 зданий.

Ограничение теплоснабжения зданий решено начать 25 ноября с 12.00, пока большинство жителей города на работе и потребление горячей воды снижается. Работы планируется завершить до 22.00 25 ноября.

Список зданий, попадающих под ограничение теплоснабжения