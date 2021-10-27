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«Чучело на Мерсе»: водитель иномарки чудом не сбил пешехода на «зебре» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:58, 27 Октября 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

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Пешеход требует, чтобы полиция разобралась с лихачом на автомобиле «Mercedes».

В Петрозаводске в среду, 27 октября, автомобилист не пропустил пешехода, который двигался по «зебре» на улице Зайцева. Он проехал в метре от человека. Горожанин посчитал, что поведение водителя является опасным и потребовал, чтобы в эпизоде разобрались инспекторы. О происшествии пешеход рассказал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Чучело на Мерсе *007**, ты чего творишь? Права свои выкинь, потенциальный убийца! Обращение к ГИБДД. Прошу установить водителя данного ТС и привлечь его по статье 12.18 КоАП РФ», — написал автор поста.

В сообществе также опубликовано видео дорожного инцидента, снятое камерой наблюдения компании «Ситилинк».

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Комментарии

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asusls
2021-10-27 15:37:07
Сам то посмотрел на право и налево? Если бы шел быстрее, наверное бы угодил под колеса? Легче бы стало после этого?
Саныч
2021-10-27 15:20:30
В этом паблике постоянный ор и скандалы. Тот, кто получил права и проехал три метра-самый умный эксперт.
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