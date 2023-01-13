«Чудеса»: жители Петрозаводска поделились фото распускающейся вербы в середине января

Жители столицы Карелии в социальной сети опубликовали фото распускающейся вербы.

Петрозаводчанка Елена Аксентьева разместила в социальной сети фотографию распускающейся вербы.



«Середина января, а у нас в Петрозаводске снег тает, бегут ручьи и верба распускается - вот чудеса-то!» - написала горожанка.



Отметим, на этой неделе в Карелию пришло потепление. Так, из-за плюсовых температур в Сортавальском районе отменили соревнования по конькобежному спорту.