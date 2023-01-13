«Чудеса»: жители Петрозаводска поделились фото распускающейся вербы в середине января

Жители столицы Карелии в социальной сети опубликовали фото распускающейся вербы.
Петрозаводчанка Елена Аксентьева разместила в социальной сети фотографию распускающейся вербы.
«Середина января, а у нас в Петрозаводске снег тает, бегут ручьи и верба распускается - вот чудеса-то!» - написала горожанка.
Отметим, на этой неделе в Карелию пришло потепление. Так, из-за плюсовых температур в Сортавальском районе отменили соревнования по конькобежному спорту.
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