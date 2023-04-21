«Чудо жизни» показали в заповеднике Карелии (ФОТО)

Фотограф запечатлел гнездо дроздов с вылупившимися птенцами.

В паблике заповедника «Костомукшский» на севере Карелии выложили фото одного и того же гнезда с разницей в 10 дней.

«Чудо жизни. Разница между этими фотографиями — 10 дней. Ближе к середине июня появляются на свет птенцы дроздов, » — написали в паблике.

В заповеднике уточнили, что через две недели птенцы покинут гнездо. Родители какое-то время будут кормить их на земле, а затем у юных птиц начнется взрослая жизнь.