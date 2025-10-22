Чугуноплавильный завод петровских времен в Кончезеро выставлен на продажу

На базе одного из зданий чугуноплавильного завода в Кончезеро предлагают создать туристический объект.
На торги выставлен объект культурного наследия в Кончезеро — здания «Чугуноплавильного завода», где раньше располагались механические мастерские. Общая площадь — более 1200 кв. м. Корпорация развития Карелии предлагает создать на базе исторического здания туристический объект.
— Привлечение исторического объекта для создания отеля или пансионата открывает уникальные возможности для развития культурного и исторического туризма. В отличие от нового строительства, этот проект предлагает неповторимую атмосферу и аутентичность, которые невозможно воспроизвести заново, привлекая гостей своей историей и архитектурой, — говорят в Минэке Карелии.
Здания возможно подключить к централизованным сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Находится всего 50 км от столицы Карелии. Кадастровая стоимость — 7 534 198,08 ₽. Стартовая цена — 1 рубль, говорится на сайте торгов.
Прием заявок продлится до 27 октября. Добавим, Кончезерский завод построен в 1706–1708 гг. на реке Викше, соединявшей Кончезеро и Пертозеро. Это — один из четырех Олонецких Петровских заводов, основанных в Карелии по указу Петра I для ведения Северной войны (1700–1721 гг.) и обслуживания рождавшегося Балтийского военно-морского флота.
Первоначально завод функционировал только как медеплавильный, а с 1719 года — и как чугуноплавильный. К 1719 году в состав предприятия входили: плотина на реке Викше, медеплавильня с двумя печами, домна для выплавки чугуна, молотовая мастерская и другие постройки. Корпус завода представлял собой обширную деревянную постройку. В качестве двигательной силы использовался напор воды Пертозера. Вокруг завода возникло село Кончезеро.
С окончанием Северной войны в 30-е годы XVIII века остальные Олонецкие Петровские заводы были закрыты, но Кончезерский продолжал действовать. С постройкой Александровского пушечного завода в 1774 году Кончезерский завод становится его вспомогательным предприятием. Первоначальные постройки завода сгорели в 1793 году. Тогда же был сооружен новый каменный корпус доменного цеха с двумя домнами, в начале XIX века к нему сделали две кирпичные пристройки для формовых отделений.
В 60-х годах XIX века вошел в строй второй доменный корпус, после чего производство чугуна достигло 60 тысяч пудов. Продукция в виде болванок отправлялась на Александровский завод. Только в 1905 году в условиях экономического кризиса начала ХХ века Кончезерский завод был закрыт.
