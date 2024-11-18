Ветеринарная служба подтвердила случай заражения чумой домашней собаки в Петрозаводске

Информацию передали в Минсельхоз Карелии.

Республиканский центр ветеринарии и консультирования подтвердил информацию о том, что в одном из районов Петрозаводска у собаки обнаружили чуму плотоядных. Животное проживает в квартире с хозяином. Информацию передали в Минсельхоз Карелии для принятия решения о введении карантина и проведении необходимых мероприятий.

По информации ведомства, чума плотоядных — очень заразная вирусная болезнь, которой болеют лисицы, песцы, собаки, норки, соболи и другие животные, преимущественно молодняк. Болезнь сопровождается поражением слизистых и центральной нервной системы, лихорадкой. Заболевание не передается человеку.

Ветеринарная служба напоминает жителям республики, что они несут ответственность за жизнь и здоровье своих питомцев. При обнаружении заболевания, необходимо немедленно извещать государственную ветеринарную службу о всех случаях внезапного падежа или вспышке заболевания среди животных, необычном их поведении. Владельцы приютов для животных также несут ответственность.

«Уважаемые владельцы домашних животных, помните, что основной мерой профилактики чумы плотоядных является вакцинация! В случае появления у плотоядных животных признаков, вызывающих подозрение на чуму (неврологические проявления, полный или частичный отказ от корма, серозное или гнойное выделение из глаз, носа, повышение температуры, экзематозные поражения в области лап, губ и других участков тела) незамедлительно информируйте ветеринарную службу!», - сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Первом петрозаводском общественном приюте предупредили об опасном заболевании. Сейчас животные находятся на карантине. Временно с ними нельзя погулять желающим. Можно оставлять гостинцы у ворот приюта или в пунктах помощи.