«Чупакабра существует!»: житель Карелии выложил в сеть фото странного зверя (ФОТОФАКТ)

Житель Сортавалы поделился в известном паблике фотографиями удивительного животного.
В паблике «Подслушано в Сортавала» пользователь Антон Семенов опубликовал фотографии зверя, которого увидел в городе.
«Чупакабра существует! В районе телевышки бегает», — отметил сортавалец.
Мнения по поводу того, что это может быть за животное, в комментариях разделились. Большинство склоняется к вариантам лисы или собаки.
Отметим тем временем, чупакабра - неизвестное науке существо, персонаж городской легенды.
Чупакабра убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь. Часто становится героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультфильмов.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание