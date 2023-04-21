«Чупакабра существует!»: житель Карелии выложил в сеть фото странного зверя (ФОТОФАКТ)

Житель Сортавалы поделился в известном паблике фотографиями удивительного животного.

В паблике «Подслушано в Сортавала» пользователь Антон Семенов опубликовал фотографии зверя, которого увидел в городе.



«Чупакабра существует! В районе телевышки бегает», — отметил сортавалец.



Мнения по поводу того, что это может быть за животное, в комментариях разделились. Большинство склоняется к вариантам лисы или собаки.



Отметим тем временем, чупакабра - неизвестное науке существо, персонаж городской легенды.



Чупакабра убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь. Часто становится героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультфильмов.







