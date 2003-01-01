«Чушь, инсинуации и полная белиберда»: экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» грозит компроматом

Громкое дело о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Алекси Раумо начали рассматривать в Петрозаводском суде.

Набор преступлений, которые ему инкриминируют 52-летнему Алексею Раумо, внушительный: получение взятки в крупном размере, присвоение вверенного имущества, получение взятки в значительном размере, получение взятки в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере. Раумо задержали вечером 10 декабря 2024 года в отеле «Питер Инн» с белым пакетом с миллионом рублей.

На суде он заявил, что вину не признает, свое дело охарактеризовал эмоционально:

— Это чушь, инсинуации и полная белиберда. Понимаете, в чем дело? Не было ни взяток, ни мошенничества. Я оказывал услуги в соответствии с договорами, которые мы представим суду, как только логистика перестанет быть нарушенной, — цитируют его наши коллеги из издания «Фактор Новости».

Из других эмоциональных фраз сожаления, что согласился ехать в Карелию из Финляндии и помогать с инвестициями.

— Идиот! Мне все говорили, что я идиот! А теперь я сам себе говорю, что я дебил, — сказал Раумо. Он также признался, что в Карелию его позвал Дмитрий Родионов, который курировал в должности вице-премьера экономическое направление, а сейчас работает в правительстве Вологодской области.

Одно из самых откровенных заявлений Раумо — наличие некой тайной переписки с высшими лицами Карелии. Переписка якобы содержится в зарубежном сейфе.

— Все эти замечательные переписки были распечатаны, заверены у нотариуса вне Российской Федерации, переведены на соответствующие иностранные языки. Они просто лежат в сейфовых хранилищах вне Российской Федерации. Если на меня будет и далее оказываться беспрецедентное давление, и факты будут подтасовываться и фальсифицироваться, то — я не хотел заниматься этим, но будут публиковаться все эти вещи, — сказал обвиняемый.

Алекси Раумо попросил отправить его под домашний арест или под подписку о невыезде, но судья Оксана Булаева оставила Раумо под стражей до конца февраля следующего года. Ближайшее заседание намечено на 17 сентября.

Напомним, по версии следствия, в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года фигурант, занимая должности генерального директора автономной организации, а позднее — первого заместителя генерального директора «Корпорации развития Республики Карелия», получал от представителей коммерческих фирм взятки в общей сумме более 1,7 млн рублей. Денежные средства должностному лицу предназначались за содействие инвестиционным проектам по строительству завода в Петрозаводске и развитию гостиничного бизнеса в Медвежьегорске. Кроме того, в январе 2023 года после прекращения трудовых отношений, фигурант, используя свое служебное положение, не возвратил ноутбук.

В декабре 2024 года, считает следствие, сообщив заведомо ложные сведения о наличии связей среди сотрудников Администрации Петрозаводского городского округа, Раумо ввел в заблуждение представителя коммерческой организации о возможности оказания содействия в решении вопросов по реализации инвестиционного проекта на территории города. Злоумышленник получил от представителя организации более 1,1 млн рублей, после чего был задержан в отеле Piter Inn.

Алекси Раумо родился в Петрозаводске, окончил школу № 17. В девяностые годы он покинул Россию и перебрался жить в Финляндию, где сменил имя и фамилию Алексей Очеретько на Алекси Раумо, получил второе гражданство. Позже он вернулся в Россию и стал замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия».

Подробный материал о первом судебном заседании читайте у наших коллег из издания «Фактор Новости».