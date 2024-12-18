«Чуть не сбили»: девочка чудом не попала под колеса автомобиля в Петрозаводске

Видео опубликовали в местном паблике.

Вчера в 7.35 на пешеходном переходе на пересечении улиц Ватутина и Мичуринской чуть не сбили девочку. Об этом ее мама сообщила в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

«Дочь шла в университет, чуть не сбил какой-то товарищ! Очень много детей идёт в школу! Будьте бдительны! Слава Богу обошлось! Перекрёсток Ватутина-Мичуринская», — сообщила горожанка в соцсети.

Ранее сообщали о том, как иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе на Древлянке.