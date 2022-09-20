Чуткие гуси гуменники попались в видеоловушку заповедника Карелии (ВИДЕО)

Камера наблюдения, установленная в заповеднике «Костомукшский», зафиксировала жизнь семьи гусей.

10 гусей гуменников таёжного подвида обитают в заповеднике «Костомукшский». Видеоловушка зафиксировала жизнь птиц. Кадры опубликованы в сообществе заповедника.

«Здесь мать-гусыня, гусак и восемь выросших за лето птенцов. Возможно, все они из одного выводка, и тогда это просто чудо природы и огромная редкость», — говорится в сообщении.

По информации заповедника, численность гусей гуменников в последнее время резко снижается на всём Северо-Западе страны, но в заповеднике они чувствуют себя хорошо.

«Гусей сложно снимать в дикой природе, мы можем наблюдать за ними вблизи только благодаря видеоловушкам. Это очень чуткие птицы, к ним невозможно подобраться близко. Недаром из веков дошла история о том, как гуси спасли Рим, загоготав при приближении противников и разбудив защитников города», — рассказали в заповеднике «Костомукшский».