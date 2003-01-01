Чужой автомобиль, деньги, два выстрела: новые подробности жестокого убийства в Петрозаводске

«Столице на Онего» стали известны новые подробности резонансного убийства, которое произошло сегодня, 21 октября, в Петрозаводске.

Напомним, сегодня около обеда в Петрозаводске между двумя мужчинами произошел конфликт. 70-летний мужчина, находясь вблизи дома по улице Речной в городе Петрозаводске, дважды выстрелил из имеющегося при нем гладкоствольного ружья в область живота 46-летнего знакомого, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший вскоре скончался. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

«Столице на Онего» от своего источника стали известны новые подробности случившегося и истинная причина конфликта. По нашим данным, причиной конфликта стала крупная сумма денег, которую, если верить источнику, задолжал 46-летний петрозаводчанин 70-летнему оппоненту. При этом, по этой версии, убитый якобы не планировал отдавать деньги, что и вызвало такую реакцию со стороны нападавшего.

Перед встречей пенсионер взял у знакомого машину и приехал на встречу с оппонентом. Мужчины конфликтовали, кричали друг на друга. Старший не выдержал и открыл огонь. К слову, он охотник, его ружье зарегистрировано. После совершения преступления нападавший сел в машину и уехал, потом отдал авто приятелю, а сам пошел пешком. Почти одновременно была обнаружена и машина, и сам нападавший. Сопротивления он не оказывал и во всем признался полиции.

Завтра, 22 октября, суд выберет ему меру пресечения. Очевидно, что это будет арест. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «убийство».