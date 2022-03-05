Coca-Cola останавливает заводы в России

Компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России.

Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

В России компания представлена ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.