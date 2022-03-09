Colgate-Palmolive оставит в России только «важные для здоровья и гигиены» товары

Компания Colgate-Palmolive, выпускающая одноименные бренды средств ухода и гигиены, ограничила поставки в Россию.

Американская компания Colgate-Palmolive прекращает инвестиции и вложения в рекламу в РФ, предлагаемые продукты ограничатся важными для здоровья и повседневной гигиены, пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании Ноэля Уолласа.

«Мы приостановили импорт и продажи всех продуктов, кроме продуктов повседневного использования, важных для здоровья и гигиены. Мы прекратили все капитальные инвестиции и рекламную активность», — говорится в распространенном заявлении Уолласа.