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Cоцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд

Новости. Общество
19:02, 07 Марта 2022
фото: Pixabay License. Бесплатно для коммерческого использования. Указание авторства не требуется

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Просмотры и загрузки клипов в популярной российской социальной сети выросли в два раза.

Российская социальная сеть установила новый рекорд по просмотру и загрузке клипов.

«VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в клипах ВКонтакте. Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в современных условиях общение и обмен положительными эмоциями являются особенно актуальными.

Кроме того, соцсеть приветствовала новых пользователей и блогеров, которые перешли на эту площадку. При этом добавляется, что ВКонтакте запускает «новые яркие и увлекательные активности в клипах ВКонтакте», общий призовой фонд которых составит 100 млн рублей.

Напомним, «ВКонтакте» (VK) — российская социальная сеть, которая позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, аудио- и видеозаписями, переводить деньги, играть в браузерные игры. Также позиционирует себя платформой для продвижения бизнеса и решения повседневных задач с помощью мини-приложений.

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