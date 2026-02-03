COVID-19 признали сезонной болезнью

Наибольшую опасность для окружающих представляет человек в первые дни болезни, а также заразившийся в конце инкубационного периода, когда симптомов заболевания еще нет.

Министерство здравоохранения РФ впервые утвердило постоянные клинические рекомендации по лечению COVID-19. Это означает, что коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию в 2020 году, официально перешла в разряд сезонных заболеваний. Об этом рассказывает «Российская Газета».

В документе указано, что сейчас циркулирует более 2000 разновидностей вируса, но наиболее распространён остается вариант «омикрон» с инкубационным периодом 2–7 суток. К типичным симптомам отнесены кашель, насморк, потеря обоняния и вкуса, одышка и температура. У каждого третьего пациента отмечается нехватка кислорода в крови.

Лечение включает противовирусные препараты и симптоматическую терапию. Главной мерой профилактики тяжёлого течения болезни Минздрав по-прежнему называет вакцинацию.

