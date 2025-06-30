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Cвой юбилей отмечает руководитель компании «КСМ» Николай Макаров

Новости. Общество
14:22, 14 Июля 2025
фото: © АО «Специализированный Застройщик «КСМ»

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Крупнейшее строительное предприятие Карелии он возглавляет более 40 лет.

Коллектив предприятий группы «КСМ» поздравляет своего руководителя с днём рождения.

«Николай Иванович – наш Лидер, Вдохновитель, Шеф – от всей души поздравляем Вас с красивым, достойным юбилейным Днём рождения!»

Не каждому человеку дано стать руководителем — ведь это не только умение управлять процессами, принимать решения и брать ответственность. Это особый дар — способность вести за собой людей, вдохновлять их на великие дела и сохранять человечность даже в самых сложных ситуациях. А Вы обладаете этим даром сполна!

Сегодня Ваше имя – это символ преданности профессии, стойкости духа, исключительной порядочности, честности и достоинства, пример настоящего лидерства, которое мотивирует коллег и партнёров на смелые шаги и уверенное движение вперёд. Ваши мудрость, опыт и целеустремленность служат примером для всех нас.

Каким мы Вас видим и знаем? Успешным бизнесменом, который уверенно ведет свою компанию как капитан корабля, не боясь штормов и волнений. Влиятельной персоной, которая может «разрулить» самую сложную ситуацию и всегда быть на страже интересов своей компании и своего коллектива. Играющим тренером, точно знающим тактику и стратегию успеха, потому что он сам прошёл все этапы пути к вершинам. Тонким психологом, который умеет найти единственно правильные слова для каждого, чтобы поддержать, направить, или вдохновить. Мудрым наставником, который обладает уникальной способностью дать «волшебный пинок», чтобы направить коллегу в нужном направлении с нужной скоростью и точностью. Жизнерадостным, оптимистичным человеком, знающим сотню анекдотов и шутливых фраз, чтобы в нужный момент разрядить напряжённую обстановку. Осознанным меценатом, который щедро делится своими ресурсами и вносит значительный вклад в развитие общества. И, наконец, как душевного человека с огромным жизненным опытом, способного дотронуться до души каждого своим вниманием и искренней заботой.

Николай Иванович! Пусть Ваши силы будут неиссякаемы, а энергия — безграничной! Пусть каждый день приносит новые победы и радостные открытия! Мы гордимся Вами и благодарны судьбе за возможность учиться у такого Лидера! С юбилеем Вас!»

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