Новый вытрезвитель в Петрозаводске примет первых клиентов под елочку

Строительство вытрезвителя в Петрозаводске завершится к Новому году, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков еще раз напомнил, что в Петрозаводске усиленными темпами идет строительство вытрезвителя. Последнее такое заведение закрылось еще 20 лет назад, хотя когда-то они были едва ли не в каждом городе.

«Новое здание возводим в Сулажгоре, на улице 8 Марта. Оно модульное. Рассчитано на 10 человек, с отдельными помещениями для мужчин и женщин. Помещать сюда будут только тех нетрезвых граждан, которым не нужна медицинская помощь», - объяснил глава республики.

По его словам, степень готовности вытрезвителя высокая: утеплен цоколь, проложены коммунальные и электросети, идет внутренняя отделка.

«Планируем, что вытрезвитель заработает уже через месяц. Да-да, как раз к Новому году», - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Карелия одной из первых в стране воссоздает сеть вытрезвителей.