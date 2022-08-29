«Да здравствует Карелия»: огромную несанкционированную свалку нашли в Приладожье (ВИДЕО)

Окончание летнего сезона в популярном туристическом районе Карелии ознаменовалось появлением гор мусора.

Удручающий вид приобрели окрестности поселка Терву в Лахденпохском районе Карелии. Буквально горы мусора, среди которого выделяется многочисленная тара из-под спиртного, можно наблюдать на видео, выложенном в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

В группе уточнили, что ситуация не меняется с 2019 года.

«Два километра от поселка Терву, окончание туристического сезона, — комментирует видео его автор, — неделю назад этого не было. Вся дрянь, которая накапливается в многочисленных турфирмочках и фирмочках, оказывается здесь. Да здравствует Карелия!»

Автор видео уточнил дату съемок — 12 сентября 2022 года.

В комментариях читатели паблика жалуются на то, что подобную картину можно наблюдать на отворотках многих идущих в лес дорог.