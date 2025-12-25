Дача сгорела в СНТ в Карелии

В СНТ «Силуэт» в Пряжинском районе Карелии произошёл пожар, в результате которого полностью сгорел дачный дом.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы через систему «112» в 07:18, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. На место происшествия оперативно выехали отделения Пожарно-спасательной части № 67 посёлка Чална Пряжинского района.

Сообщение о пожаре поступило в 7:18, а в 08:30 пожар был полностью ликвидирован.



К моменту прибытия пожарных дачный дом был полностью охвачен огнём. В результате пожара строение уничтожено полностью. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.



Единый номер вызова экстренных служб — «112».

Ранее мы сообщали, что на пожаре в Муезерском районе погиб мужчина.