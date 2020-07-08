Дачник в Карелии промчался мимо кассы с тремя банками пива

В полицию Олонецкого района обратилась работница сетевого магазина, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала, что посетитель не оплатил три банки пива. Она пыталась его остановить, но злоумышленник скрылся.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Санкт-Петербурга. В карельском поселке он имеет дом и приехал отдохнуть.
Возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Ранее ограбивших женщину в центре Петрозаводска задержали во время трапезы.
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