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Дачникам грозят новые штрафы в наступающем сезоне

Новости. Общество
19:40, 20 Марта 2021
фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Российским дачникам напомнили о новых штрафах: с 2021 года введены новые противопожарные нормы для жителей СНТ.

 Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, практически с момента схода снежного покрова и до начала зимы жечь костер на участке при скорости порывов ветра более 10 метров в секунду нельзя. Кроме того, расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров.

"Все мы понимаем, учитывая, что у нас участки в основном от 6 до 12 соток, выполнить это требование физически не представляется возможным", — отметил он.

Юрист напомнил, что согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен составить менее одного метра, а глубина — от 30 сантиметров.

По словам Петропольского, фактически из-за противопожарных норм нельзя
жечь траву, сжигать ветки или сено на участке. За это грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры. Юрист также предупредил, что оплата одного штрафа не дает иммунитет от последующих.

"Шашлыки жарить будет можно, но только в печи или на мангале, который должен стоять на расстоянии не ближе пяти метров от деревьев и строений. В противном случае вас также будет ждать штраф", — уточнил эксперт.

Новые правила противопожарного режима были утверждены правительством в сентябре прошлого года и вступили в силу в январе. Они будут действовать пять лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-20 19:50:40
Либерда очень любит жрать шашлыки. Они называют это "отдохнуть на природе" :)
Гость
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