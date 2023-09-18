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Дачникам объяснили преимущества осенней посадки деревьев

Новости. Общество
22:00, 18 Сентября 2023
фото: Freepik

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Специалист рассказала, почему осенние посадки деревьев могут быть безопаснее весенних.

Весенняя посадка деревьев кажется дачникам безопаснее осенней из-за скорого наступления заморозков, при этом посадка в это время года имеет свои преимущества, рассказала изданию «БелНовости» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Ее слова приводит Лента.ру.

По ее словам, плюсов у осенней посадки несколько больше, чем у весенней. Так, в этом сезоне легче определить качество саженцев по объему прироста, а также состоянию листьев и корней. Агроном указала и на недорогую цену саженцев в осенний период. Продавцы часто делают на них скидки, чтобы быстрее распродать остатки.

Коврижных также отметила, что осенью из-за обилия осадков растение меньше нуждается в поливе, чем весной. По ее словам, в осенний период также снижается активность садовых вредителей, поэтому повредить кустарник им будет сложнее.

Корневая система растений продолжит развиваться до момента, пока температура не составит плюс четыре градуса, пояснила эксперт. Еще одно преимущество осенней посадки заключается в том, что весной саженцы начнут расти, не теряя времени на адаптацию.

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