Дачников предупредили о штрафах за неправильную обработку участков

Юристы рассказали, что борьба с вредителями на даче с нарушением правил может обернуться штрафами до 20 тысяч рублей.

Главное — использовать только разрешенные препараты и строго следовать инструкции. На личных участках запрещено применять профессиональные химикаты с пометками «Для сельского хозяйства» или «Профессиональное использование».Об этом напомнили опрошенные «РИА Недвижимость» юристы

Нужно проверять, чтобы на упаковке был регистрационный номер и указание на разрешение для частных хозяйств. Особые правила действуют для обработки возле колодцев и скважин — здесь штрафы достигают 20 тысяч рублей.

Юристы советуют заранее предупреждать соседей-пчеловодов о планируемой обработке участка. Если химикаты навредят соседским пчелам или другим животным, это могут расценить как жестокое обращение с животными.

За нарушение санитарных норм при работе с пестицидами штрафуют на 100-500 рублей, а за порчу земли — на 3-5 тысяч рублей.