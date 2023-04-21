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Дачников в России предупредили о наказании за вырытый колодец

Новости. Общество
22:00, 13 Июня 2023
фото: © pro-dachnikov.com

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Юрист объяснил, за что могут оштрафовать россиян при добыче воды на дачном участке.

За слишком глубокие колодцы на загородном участке россиян могут оштрафовать. О возможных наказаниях дачников предупредил юрист Сергей Коломийцев. Об этом со ссылкой  пишут «Аргументы и Факты» пишет Лента.ру.

Специалист отметил, что в действующем законодательстве нет определений понятий «колодец» и «скважина» — они рассматриваются как способы обустройства водозабора на участке. Сейчас дачникам разрешено строить подземные сооружения глубиной до пяти метров. Более глубокий водозабор можно обустроить, если он не будет достигать месторасположения источника централизованного водоснабжения в данной местности, уточнил Коломийцев.

Юрист добавил, что ежедневно из колодца или скважины на даче можно выкачивать не более 100 кубометров воды. Если специалисты докажут, что глубина подземных сооружений превышает прописанные в законе нормы или оттуда добывается слишком много жидкости, то собственника участка оштрафуют на сумму от 3000 до 5000 рублей.

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