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Новости. Криминал
08:05, 19 Ноября 2019
фото: ТАСС / Донат Сорокин

Дачного вора-рецидивиста осудили в Карелии

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Прионежский районный суд вынес приговор мужчине за совершение пяти краж в дачных кооперативах.

В суде выяснилось, что преступления мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения. Он проникал в дачные дома, подсобные помещения, хранилища, откуда похищал чужое имущество. Всего речь шла о пяти таких фактах. Однако оказалось, что ранее мужчина был признан виновным в совершении четырех аналогичных преступлений.

Как сообщили в Прионежском районном суде, окончательное наказание ему назначено путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием по предыдущему приговору суда. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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