Дачного вора-рецидивиста осудили в Карелии

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Прионежский районный суд вынес приговор мужчине за совершение пяти краж в дачных кооперативах.
В суде выяснилось, что преступления мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения. Он проникал в дачные дома, подсобные помещения, хранилища, откуда похищал чужое имущество. Всего речь шла о пяти таких фактах. Однако оказалось, что ранее мужчина был признан виновным в совершении четырех аналогичных преступлений.
Как сообщили в Прионежском районном суде, окончательное наказание ему назначено путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием по предыдущему приговору суда. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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